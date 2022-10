Cyberattaque : le département de Seine-Maritime touché par une "attaque informatique d'ampleur"

Le conseil départemental de Seine-Maritime annonce lundi 10 octobre qu'il est touché par une "attaque information d'ampleur" et a dû "couper complètement [ses] réseaux pour isoler, sécuriser et sanctuariser la collectivité", rapporte France Bleu Normandie. L'institution "agit pleinement pour un retour à une situation normale le plus rapidement possible". L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi) est mobilisée auprès des services informatiques du département.

Pas de conséquence pour les collèges

Les services départementaux dont les procédures sont dématérialisées sont à l'arrêt, comme la maison départementale des personnes handicapées, les candidatures pour les dispositifs concernant la jeunesse, le sport, ou encore le portail des subventions aux communes. D'autres démarches ne peuvent se faire que par papier, comme les dossiers d'aide aux personnes âgées et la prestation de compensation du handicap.

La cyberattaque n'a aucune conséquence sur l'espace numérique de travail des collèges, ni les dossiers des bénéficiers du RSA ou la direction des routes. Les musées sont ouverts mais les billetteries ne peuvent pas accepter les paiements par carte bancaire.