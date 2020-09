Comment des chasseurs de pédophiles sur internet ont livré un homme à la justice

Il croyait avoir donné rendez-vous à une toute jeune fille de 12 ans, mais derrière le profil de l'adolescente se trouvait en réalité un collectif de chasseurs de pédophiles, la Team Moore. Le piège s'est refermé sur un Franc-Comtois de 54 ans qui a été interpellé en Haute-Saône et mis en examen.

Ils se décrivent comme de simples citoyens, des pères, des mères, qui se sont donné pour mission de traquer et de dénoncer les pédophiles sur internet. Créée il y a un an et demi en France, la Team Moore s'inspire des lanceurs d'alerte anglo-saxons . En se faisant passer pour des jeunes filles sur les réseaux sociaux, ces justiciers du net auraient réussi à démasquer 25 prédateurs sexuels en moins de 2 ans en France et au Canada.

Des pratiques dont la justice se méfie

Obéissant à des règles éthiques très strictes (qui excluent notamment toute forme d'incitation), la Team Moore monte des dossiers, captures d'écrans à l'appui avant de les transmettre à la justice. Dans le cas de l'individu arrêté en Haute-Saône, l'enquête diligentée par le procureur a confirmé les accusations. Mais le magistrat prévient : attention aux règlements de compte. Si aider la justice est louable, jouer les justiciers est en revanche prohibé.