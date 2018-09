VIDEO. Une présentatrice météo belge dénonce, en pleurs, les messages racistes dont elle est la cible

"ll y a trop de gens qui pensent qu’en Belgique, le racisme ça n’existe pas", explique Cécile Djunga dans une vidéo Facebook.

"Les messages racistes, on arrête", lance Cécile Djunga. La présentatrice météo à la RTBF raconte, dans une vidéo postée sur Facebook mercredi 5 septembre, être la cible récurrente de messages et d'insultes racistes depuis un an qu'elle présente la météo sur la chaîne belge.

Cécile Djunga commence sa vidéo en rapportant les derniers propos qu'elle a dû subir. "Hier, au boulot, une dame a appelé pour dire que j’étais trop noire, qu’on ne voyait rien à l’écran, qu’on ne voyait que mes habits et que je ne passais pas bien à la télé parce que j’étais trop noire, et qu’il fallait me le dire", détaille-t-elle.

Puis très émue, la présentatrice ajoute que c'est loin d'être la première fois. "Recevoir des messages tels que 'sale négresse rentre dans ton pays', j’en ai marre, développe-t-elle. J’ai décidé que j’allais le dire parce qu’il y a trop de gens qui pensent qu’en Belgique, le racisme ça n’existe pas".