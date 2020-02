VIDEO. Sur TikTok, elle démonte les clichés sur la maladie de Charcot-Marie-Tooth

"Les gens en général gardent cette idée en tête que toutes les personnes en situation de handicap le vivent forcément mal."

Dalila a 22 ans. Elle est atteinte de la maladie de Charcot-Marie-Tooth, une maladie génétique héréditaire, neuromusculaire et évolutive. Cette pathologie atteint les nerfs périphériques provoquant souvent une amyotrophie des mollets, des avant-bras et des mains. Dans son cas, Dalila ne peut plus marcher et a les chevilles, les orteils, les poignets et les doigts paralysés. Pour autant, elle a choisi de vivre sa vie avec plus de légèreté. "On peut le vivre de manière très joyeuse sans se victimiser", assure la jeune femme.

Du moment où on veut vraiment quelque chose, on le veut dans les tripes, on l'obtient. Dalila à Brut.

Cet état d'esprit, Dalila l'a depuis son année de terminale, au lycée. Cette année-là, en raison de complications de santé, elle n'a pu assister qu'à trois mois de cours. "Donc pour moi, c'était quasiment impossible d'avoir mon bac", commente-t-elle. Malgré ces nombreux obstacles, Dalila l'a obtenu et avec mention : "Je me suis dit : 'si ça c'est possible, rien n'est impossible.'" Une véritable leçon de vie.