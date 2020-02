VIDEO. Photos, description… 5 conseils pour draguer sur les applications de rencontre

1 Être clair sur ses intentions

Relation stable ou au contraire moins sérieuse ? Pour la journaliste sexo Queen Camille, l'important est d'assumer ses intentions. Une manière honorable d'être honnête avec soi-même tout en l'étant avec son interlocuteur. Aussi, cela permet de ne pas perdre son temps.

2 Bien choisir ses photos

Le visage doit être bien visible ! "Stop les photos de loin, de dos, en groupe, avec probablement une ex, avec une personne qui a un visage de smiley", conseille Queen Camille. "C'est bizarre, arrêtez de faire ça", dit-elle. Selon elle, il est important de montrer qui on est dans la "vraie vie".

3 Soigner sa description

Pour faire face à la concurrence sur les applis de rencontre, Queen Camille conseille, encore une fois, d'être soi-même. "Et donc l'important, ça va être de mettre une phrase d'accroche !" , estime la journaliste.

4 Rester élégant

Discuter par message, facile ? Pas vraiment. "C'est pas forcément naturel, surtout avec quelqu'un qu'on connaît peu", estime Queen Camille. Aussi, on évite les questions trop frontales ou agressives. "Je vois beaucoup passer de phrases d'accroche agressives du type : 'Si vous n'êtes pas comme ça, laissez tomber' ou 'Si vous êtes comme ci, barrez-vous'. Non mais en fait, soyez gentils, soyez aimables", sourit-elle.

5 Savoir s'arrêter

"Attention à l'addiction", s'amuse la journaliste avant d'ajouter : "On recherche le frisson du match perpétuellement et on s'arrête pas vraiment sur les gens."