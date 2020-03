VIDEO. \"Les effets sont là\" : Il démonte les clichés autour de l\'ASMR, une méthode de relaxation

L'ASMR, une bizarrerie des internets ? Pas vraiment. Pour Flo, la dimension étrange de l'ASMR s'explique par sa forme : c'est une sensation distincte, agréable et... intime. "On ne partage pas cette sensation-là", estime-t-il avant d'ajouter : "Au même titre qu'un massage. Est-ce que vous iriez vous faire masser entre amis ?" Pas sûr.

L'ASMR, de simples bruits de bouche ?

C'est plus compliqué que ça. Et Flo veut en finir avec cette idée reçue. "Ça n'est pas parce qu'on est proches de nos micros quand on chuchote, qu'on peut entendre des claquements de bouche", relève le youtubeur.

On serait tenté d'associer l'ASMR à des stimulus uniquement auditifs, et pourtant... Il s'agit d'une pratique liée aux cinq sens. "Moi, je suis déclenché quand je regarde quelqu'un nettoyer des vitres, quelqu'un emballer des objets dans du paquet cadeau (…) on n'est pas forcément dans la sonorité", explique Flo.

Par ailleurs, Flo souligne que l'ASMR ne consiste pas seulement à regarder des vidéos sonores sur Internet. "L'ASMR, c'est, par exemple, le petit massage qu'on peut recevoir au niveau du crâne qui nous fait frissonner", observe-t-il.

L'ASMR, c'est bon pour la santé ?

Un meilleur sommeil, davantage de concentration, des douleurs apaisées... Pour Flo, l'ASMR présente de nombreuses vertus pour la santé. "Le tout c'est que l’effet est là, les effets sont là", conclut-il.