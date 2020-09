VIDEO. \"Il m\'a fallu deux minutes d\'entraînement\" : sur TikTok, elle montre qu\'il est facile de droguer des filles en soirée

Dans une vidéo devenue virale sur TikTok, Mel Hall a voulu montrer à quel point il est simple de mettre de la drogue dans un verre. Elle en a fait personnellement l'expérience lorsque plusieurs de ses amies ont été droguées lors d'une soirée pour son 19ème anniversaire. "Je ne l'ai su que quelques jours plus tard et ça m'a vraiment affectée. Je me suis sentie vraiment coupable parce que je m'étais rendu compte des risques", explique-t-elle. Dès lors, Mel Hall raconte avoir fait preuve de plus de vigilance.

Une façon de sensibiliser

Faire cette vidéo était donc pour elle une façon de sensibiliser. Mel Hall raconte d'ailleurs avoir reçu de nombreux témoignages. "Généralement, les commentaires sont des endroits effrayants, mais c'était vraiment agréable de voir les gens partager leurs histoires, s'éduquer et se soutenir mutuellement. Ça, c'est merveilleux", raconte-t-elle. Aujourd'hui, elle espère que sa vidéo rendra les jeunes femmes plus vigilantes quand elles sortiront en soirée. Si certains internautes pointent les risques que cela serve de "tuto" pour des personnes malintentionnées, Mel estime nécessaire de montrer pour "prendre de meilleures habitudes". Il y a plus de 400 000 victimes de viol et d'agression sexuelle chaque année aux États-Unis. Les femmes en âge d'aller à l'université ont trois fois plus de chances que les autres de subir des violences sexuelles.