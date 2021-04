A quelques semaines des régionales et en plein confinement, la campagne électorale se joue en grande partie sur internet. Pour certaines équipes de campagne, la tentation peut être grande de réécrire l’encyclopédie en ligne Wikipédia dans une version plus flatteuse.

Isabelle Le Callennec, ancienne députée, est candidate aux élections régionales de juin 2021, tête de liste Les Républicains en Bretagne. Sa page Wikipédia mentionne notamment qu’elle “s’oppose en 2013 à l’institution du mariage homosexuel”, et qu’elle signe en 2014 d’un “amendement demandant que l’interruption volontaire de grossesse ne soit plus un acte remboursé par la Sécurité sociale”.

Coup de ciseaux

Mais le 26 février 2021, ce passage disparaît… Remplacé par une prose qui vante son implication dans un “groupe de travail ‘prématurés et nouveaux-nés vulnérables’”.

Qui est derrière cet arrangement ? Selon l’historique de Wikipédia, c’est Stéphane de Sallier Dupin : un conseiller régional qui fait campagne avec la candidate. Contactée, Isabelle Le Callennec dit lui être reconnaissante, car elle s’estime caricaturée par ses positions sur le mariage pour tous et l’IVG. “Comme des tas de gens qui me connaissent et qui en ont ras-le-bol qu’on me ramène uniquement à ça, il a du se dire ‘j’enlève et je remplace’. Il me l’a dit après, mais je le remercie !”

Cette réécriture a moins plu aux modérateurs de Wikipédia, qui ont restauré la version précédente de l’article. Car l’encyclopédie est participative : des bénévoles, comme Hadrien, s’assurent que les pages ne sont pas altérées par des internautes partisans. “Nous, on n’a pas de raison d’interdire aux personnes de modifier,” assure-t-il. “Mais la plupart du temps quand on perçoit des intérêts pour modifier la page d’une personnalité politique ou d’un candidat, c’est plutôt pour tourner la page à son avantage.”

"Propos complètement creux"

Sur la page du député Laurent Saint-Martin, candidat LREM en Ile-de-France, de nombreux ajouts se sont succédés en 2 mois… Comme un paragraphe entier sur son dernier livre, qualifié de “propos complètement creux” par un bénévole de Wikipédia, qui en a supprimé l’essentiel. Derrière ces ajouts, on trouve les patronymes de deux collaboratrices d'une agence de communication.

Moran Kerinec a révélé ces modifications pour le site spécialisé Numerama. Elles concernent toutes les sensibilités politiques. “Wikipédia est un terrain de lutte politique, un terrain d’influence,” analyse-t-il. “C’est un terrain d’influence, parce que ca permet à des candidats comme Laurent Saint-Martin, qui ne sont pas très connus du grand public, de se forger un image, un nom sur internet.”

Laurent Saint-Martin n’a pas répondu à nos questions. Selon Numerama, parmi les profils Wikipédia des candidats aux régionales, un sur trois aurait fait l’objet de modifications injustifiées ces dernières semaines.

