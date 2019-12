VIDEO. Cette illusion d'optique avec une balançoire va animer votre repas de Noël

Une personne est filmée, de loin, en train de se balancer. Mais dans quel sens est-elle assise : face à la caméra ou dos à la caméra ? (Réponse à la fin de cet article.)

Vous cherchiez encore un sujet de débat enflammé pour votre réveillon ? Un internaute américain a mis en ligne la pépite qu'il vous faut. Sur une vidéo publiée dimanche 22 décembre, une personne est filmée, de loin, en train de faire de la balançoire dans une aire de jeux enneigée. Mais dans quel sens est-elle assise : face à la caméra ou dos à la caméra ?

Re-post cause it blew up on tiktok, which way is he facing? pic.twitter.com/hG4DY9rg0v — T U P P E R (@ectupper) December 22, 2019

Sur les réseaux sociaux, la bataille est féroce. Chaque camp tente de convaincre l'autre, animations ou photos à l'appui. Voici pour les partisans du "dos à la caméra"...

SEE- I DONT KNOW HOW YALL CAN THINK HE’S FACING THE BUILDING!? pic.twitter.com/HNJWaBvxpl — zachary (@peardols) December 22, 2019

HE’S DEFINITELY LITERALLY FACING THE BUILDING NOT THE CAMERA!!!



I MEAN LOOK AT HIS LEGS AND KNEES.



YOU CANT STRAIGHTEN YOUR KNEES LIKE THAT IF YOU’RE FACING THE CAMERA UNLESS IF YOUR KNEES//LEGS ARE BROKEN OR SOMETHING. PERIOD. pic.twitter.com/cYprqsgc7M — Benjy (@likepaperrings) December 22, 2019

Et voici pour ceux qui assurent que la personne est bien installée face à la caméra et dos au bâtiment d'arrière-plan. Ils s'appuient notamment sur le fait qu'au point culminant de son ascension, la personne passe derrière la barre horizontale au sommet de la balançoire. De même, elle passe derrière les poteaux verticaux qui maintiennent la structure.

If he was facing the building we wouldn't see the bar in front of him. pic.twitter.com/LaFsGcCjyY — Danielle Webb (@dmwebb17) December 23, 2019

The person is facing the camera. The person’s body goes behind the leg of the swing set. If the person was facing the building, their body would go in front of the leg. pic.twitter.com/6EMZO2wqka — The Resistance (@wewillrisetotop) December 23, 2019

Le site américain BuzzFeed (en anglais) a lancé un sondage auprès de ses internautes, très partagés sur la question : mardi, à 18 heures, 30 600 estimaient que la personne était face à la caméra et 28 800 juraient le contraire.

Et la bonne réponse est...

Pour connaître le fin mot de l'histoire, BuzzFeed a interrogé l'auteur de la vidéo, Eric Tupper, dimanche. Celui-ci raconte avoir filmé la scène en février dernier, en Alaska (Etats-Unis). "Nous étions dans une maison et nous avons remarqué cette personne se balançant. On est allés sur la terrasse et on s'est rendu compte que certains la voyaient face à nous, d'autres de dos. Donc j'ai pris quelques vidéos pour prouver dans quel sens elle se balançait. Je l'ai publié sur TikTok il y a deux jours et tout est parti de là."

Si BuzzFeed ne donne pas le verdict, la réponse se trouve finalement dans un vieux message publié par Eric Tupper sur Twitter. L'auteur des images avait déjà publié la vidéo en février et avait mis fin au mystère dans une réponse adressée à un autre internaute : "Nous avons conduit jusqu'à l'école, il était face à nous."