Brut.

Depuis la crise du Covid, Brian, gérant du Lincoln Tunnel Motel dans le New Jersey, ouvre régulièrement des chambres de son motel gratuitement à destination des personnes précaires.

“Chaque nuit, aux États-Unis, près de 600 000 personnes dorment dans la rue. Notre motel est plein de ces personnes. C’est la période la plus difficile de l’année. Mais on est là pour vous aider !”. Depuis la crise du coronavirus, Brian lance des appels de solidarité sur son compte TikTok, qui a rapidement connu du succès. Gestionnaire d’un motel dans le New Jersey, il met des chambres à disposition gratuite de personnes en nécessité.

“Je veux montrer au monde qu’il y a des lieux comme celui-ci qui existent encore”

“Avant la pandémie, je ne faisais pas de traitements de faveur. Mais ensuite, les gens ont commencé à perdre leur logement. Maintenant, ça me paraît inconcevable de ne pas offrir une nuit gratuite, au moins, à ceux qui en ont besoin” explique Brian. Régulièrement, celui qui est aussi père de famille de 4 enfants, reçoit des dons. “Au donateur qui m’a dit qu’il préférait rester anonyme, qui nous a déposé des vêtements d’hiver, des couvertures et des bonnets, merci. Mes invités et moi sommes reconnaissants” déclare le gérant sur TikTok. “La vie est parfois difficile. Il y aura toujours des lieux comme celui-ci. Je veux montrer au monde qu’on existe encore”.