Twitter va tester un bouton pour permettre à ses utilisateurs de corriger leurs tweets

Une évolution qui pourrait tout changer pour les utilisateurs. Twitter a annoncé, mardi 5 avril, travailler sur un bouton pour éditer un message en cas de faute d'orthographe ou d'autre erreur. "Puisque tout le monde le demande... Oui, nous travaillons sur une fonctionnalité d'édition depuis l'année dernière !", a tweeté le compte de communication de l'entreprise californienne.

Les usagers appellent de leurs vœux un outil de ce type depuis le début de la plateforme, pour corriger les messages composés et envoyés trop rapidement. Le nouveau bouton sera d'abord testé par les abonnés à Twitter Blue, un service premium qui donne certains privilèges pour 3 dollars par mois, comme l'option d'annuler un tweet. Le réseau social veut ainsi déterminer "ce qui marche, ce qui ne marche pas et ce qui est possible", a-t-elle précisé.

C'est l'option "la plus demandée depuis des années", a reconnu mardi Jay Sullivan, un responsable de Twitter chargé des produits pour les utilisateurs. "Pour l'instant, les gens suppriment et tweetent à nouveau [en cas d'erreur]." Il a prévenu que les tests prendraient "du temps", car un tel bouton pourrait "être utilisé pour modifier les archives d'une conversation publique", à moins qu'il y ait des garde-fous comme des "limites dans le temps, des contrôles et de la transparence sur ce qui a été changé".