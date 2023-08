Le réseau social X (ex-Twitter) va permettre des appels audio et vidéo

De nouvelles fonctionnalités. Le réseau social X (ex-Twitter) va permettre de passer des appels audio et vidéo, a annoncé son propriétaire, Elon Musk, jeudi 31 août, sans préciser la date de lancement de ces nouvelles fonctions. Il s'agit d'une étape pour faire de X une "application à tout faire", selon le milliardaire.

Video & audio calls coming to X:



- Works on iOS, Android, Mac & PC

- No phone number needed

- X is the effective global address book



That set of factors is unique.