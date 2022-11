Chez Twitter, les départs des employés se multiplient après l'ultimatum d'Elon Musk

Les départs se multiplent chez Twitter, jeudi 17 novembre, au lendemain d'un ultimatum d'Elon Musk, propriétaire et patron du réseau social depuis trois semaines. Il a demandé aux employés rescapés de la première vague de licenciements de choisir entre se donner "à fond, inconditionnellement", et partir. Selon plusieurs médias américains, des centaines d'employés ont préféré la première option.

"Je suis peut-être exceptionnelle, mais (...) je ne suis pas inconditionnelle", a tweeté, par exemple, Andrea Horst, qui a ajouté le hashtag "#lovewhereyouworked", c'est-à-dire "Aime l'endroit où tu as travaillé", comme des dizaines d'autres salariés annonçant leur choix sur la plateforme. La moitié des 7 500 employés du groupe californien ont déjà été licenciés il y a deux semaines par le multimilliardaire, et quelque 700 salariés avaient déjà démissionné pendant l'été, avant même d'être sûrs que l'acquisition aurait lieu.

"Et... nous venons d'atteindre un nouveau pic d'utilisation de Twitter, lol", a, de son côté, ironisé Elon Musk, qui a racheté la plateforme pour 44 milliards de dollars le 27 octobre. Il a aussi tweeté un drapeau de pirate à tête de mort et un mème montrant un homme au visage d'oiseau bleu, posant devant une tombe aussi masquée d'un oiseau bleu, comme si Twitter assistait, hilare, à son propre enterrement.

And … we just hit another all-time high in Twitter usage lol