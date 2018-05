Twitter demande à ses utilisateurs de changer leur mot de passe en raison d'une faille de sécurité

Changez vite le mot de passe de votre compte Twitter ! Le réseau social a appelé ses utilisateurs a changé leur mot de passe en raison d'une faille de sécurité, jeudi 3 mai. ""Nous avons récemment découvert un bug qui stockait des mots de passe non masqués dans un registre interne., a tweeté l'équipe du réseau social.

"Changez le mot de passe sur tous les services où vous l'avez utilisé"

"Nous avons corrigé ce bug et n'avons pas d'indication sur le fait qu'il y ait eu une intrusion ou une utilisation frauduleuse par qui que ce soit. Mais par mesure de précaution, envisagez de changer votre mot de passe sur tous les services où vous avez utilisé ce mot de passe", continue le réseau social dans son message.

We recently found a bug that stored passwords unmasked in an internal log. We fixed the bug and have no indication of a breach or misuse by anyone. As a precaution, consider changing your password on all services where you’ve used this password. https://t.co/RyEDvQOTaZ