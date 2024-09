Réseaux sociaux : l’OMS préconise "une action immédiate et soutenue" pour protéger les jeunes du risque d'addiction

Face à la multiplication du temps d’écran et notamment de la durée passée sur les réseaux sociaux, l’OMS adresse une alerte face au risque d’addiction au téléphone portable.

Devenu incontournable et omniprésent dans nos vies, l’usage du téléphone, de la rue jusqu’au domicile en passant par les transports, occupe une place croissante dans notre quotidien. Comme l’explique le professeur Amine Benyamina, chef du service de psychiatrie et d’addictologie à l’hôpital Paul-Brousse : "le téléphone, on s’en sert bien souvent dès le réveil, c’est ce dernier qui nous permet de nous réveiller, mais certains, même la nuit en ouvrant les yeux, vont y faire un tour, au cas où".

Un signal d’alarme pour les plus jeunes

Si tout le monde est concerné par l’utilisation des réseaux sociaux, l’OMS tire désormais la sonnette d’alarme concernant les plus jeunes, notamment les Européens. En 2022, en raison de la consommation des réseaux sociaux, 11 % des adolescents présentaient des symptômes similaires à ceux de l’addiction, soit quatre points de plus qu’en 2018. L’OMS réclame donc des mesures immédiates et soutenues de la part des pouvoirs publics afin de permettre aux jeunes de développer un rapport plus sain à l’environnement numérique.