Peut-on (vraiment) devenir riche grâce à l'intelligence artificielle, comme le promettent de nombreuses publicités sur les réseaux sociaux ?

De nombreux posts circulent sur YouTube, Instragram ou encore X avec des phrases aguicheuses promettant de gagner beaucoup d'argent grâce à l'IA. Qu'en est-il vraiment ? On vous répond en trois questions.

L'IA, une poule aux œufs d'or ? Certains influenceurs sur internet affirment qu'il est possible de devenir riche grâce à l'intelligence artificielle. C'est le cas de Louis Key, qui se présente comme un jeune entrepreneur gagnant 200 000 euros par mois et qui est la première occurrence de la recherche "devenir riche IA" sur Youtube, où il cumule près de 20 000 abonnés.

Sa vidéo qui date du 11 septembre 2024 s'intitule "La Révolution I.A. en 2025 : Comment Devenir Riche". L'influenceur y expose notamment "trois façons pour tirer profit de l'opportunité de l'IA et devenir riche". Et Louis Key est loin d'être le seul à prodiguer des conseils sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, sur Instagram ou encore sur X, pour gérer son argent, l’investir, le faire fructifier. Des offres alléchantes qui s'avèrent peu concluantes selon Maxime Moffront, consultant chez Rhapsodies et spécialiste de l'IA.

1 Pourquoi "Devenir riche rapidement" est une obsession sur les réseaux sociaux ?

Pour Maxime Moffront, "il y a un vrai effet de mode". Le procédé revient régulièrement en s'attachant à des "buzz words", c'est-à-dire des mots-clés en vogue. La dernière tendance c'est donc l'IA générative, mais avant elle il y a eu "la blockchain" et "le bitcoin", le "coaching" ou encore "le copywriting". À chaque fois, des influenceurs essayent de trouver une nouvelle cible en s'appuyant sur les dernières évolutions technologiques. C'est le cas de Jean-Pierre Fanguin, il s'est fait connaître pendant le Covid avec des vidéos proposant des recettes miracles pour gagner de l'argent facilement.

Généralement, ces influenceurs qui promettent la lune proposent en fait des formations payantes qu'ils essayent donc de vendre à leur public. Et l'objet de ces formations évolue en fonction des tendances. "Leur business n'est pas de permettre aux gens de devenir riches, mais de leur faire croire qu'en devenant leurs clients, ils sauront comment faire", explique Maxime Moffront.

2 Les formations pour "devenir riche" sont-elles sérieuses ?

"Tel quel, non il n'est pas vraiment possible de gagner de l'argent avec l'IA", affirme Maxime Moffront, en tout cas pas en suivant les recommandations des influenceurs. Le spécialiste les a étudiées de plus près et, selon lui, il y a "une forte méconnaissance technique du domaine de l'IA, ainsi qu'une mésinformation du public". En effet, il note que "toutes les typologies d'IA sont agglomérées", que ce soit l'IA générative ou l'IA discriminative par exemple. "Les risques et les failles sont réduits voire oubliés", indique aussi Maxime Moffront. De même, "le coût annoncé est bien en deçà du coût réel" : la plupart des influenceurs affirment que "tout est disponible pour 20 euros par moi", "tous les outils nécessaires coûtent bien plus que ça", rétorque le spécialiste de l'IA.

Enfin, "l'effort nécessaire pour atteindre le but recherché est largement sous-estimé". Ainsi dans sa vidéo "La Révolution I.A. en 2025", Louis Key affirme qu'Open AI (qui développe ChatGPT) "c'est un outil magique qui permet en un clic de créer n'importe quel service". Les influenceurs laissent aussi entendre que la qualité du "prompt", la consigne donnée à l'intelligence artificielle, est censée donner un résultat optimal sans effort supplémentaire. Des promesses que balaye Maxime Moffront, pour lui de telles compétences mettent du temps à s'acquérir. Il estime donc que ces formations sont donc loin d'être "concluantes".

3 L'intelligence artificielle peut-elle (vraiment) permettre de gagner de l'argent ?

Selon Maxime Moffront, l'IA est un marché très important, "estimé à 184 milliards de dollars en 2024", en devenir, "avec une croissance à 28% espérée sur 10 ans" et pour lequel il y a un vrai besoin de formation. Pour utiliser l'IA, "il faut avoir des connaissances en prompting en plus de ses connaissances originales", rappelle le spécialiste.

"L'IA est un ensemble d'outils, qui vont permettre de gagner en productivité et de créer de nouveaux services. Cependant, leurs usages nécessitent des compétences et des efforts, totalement opposés aux aguicheuses façons de devenir riches rapidement qui poussent en permanence sur les réseaux sociaux", conclut Maxime Moffront.