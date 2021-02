Réseaux sociaux : Emmanuel Macron adresse un défi vidéo à des youtubeurs pour toucher la jeunesse

“Je me souviens de ce monde, où les seules barrières étaient celles dans les champs de vaches”, chante McFly, du célèbre duo de youtubers McFly et Carlito, qui cumule plus de six millions d’abonnés sur YouTube. Cette chanson, pour que les plus jeunes respectent les gestes barrières, leur a été commandée par Emmanuel Macron lui-même. Le président leur a en effet lancé un défi : “Faites cette vidéo toute simple, et si vous avez dix millions de vues, je prends un engagement : vous venez tourner à l’Elysée. Dix millions de vues pour nous aider à battre le virus.”



Toucher la jeunesse

La vidéo affole déjà la toile, avec 8,5 millions de vues, mardi 23 février, au matin. Pour l’ancien responsable de la communication de François Hollande, la stratégie de communication est bonne, car elle touche un public difficile à atteindre pour les politiques. 2022 annonce déjà une campagne électorale inédite.

