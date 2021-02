Mcfly et Carlito : qui sont ces deux youtubeurs qui ont relevé le défi d'Emmanuel Macron ?

"Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE nous lance un défi. Voilà. Dinguerie ? Oui". Publié le 19 février, cette vidéo de Mcfly et Carlito a annoncé la couleur d’un projet sorti ce dimanche 21 février : réaliser un clip sur les gestes barrières pour lutter contre la pandémie de Covid-19, selon une demande du chef de l'État. L’enjeu ? Si la chanson fait 10 millions de vues, Emmanuel Macron acceptera d’apparaître dans l'une de leur vidéo, tournée directement à l’Elysée. Un défi que les deux humoristes ont accepté de relever.

Des débuts timides sur YouTube

David Coscas (Mcfly) et Raphaël Carlier (Carlito) se sont connus sur les bancs du lycée, en banlieue parisienne, à Bois-Colombes. Le bac en poche, les deux comparses, déjà inséparables, décident de se lancer dans les médias. Ils font leurs premiers pas à la télévision en 2013 pour la chaîne, aujourd’hui disparue, L'Énorme TV. Ils créent le Fat Show, émission humoristique qui mêle sketchs, chansons, micro-trottoirs et interviews de célébrités. En parallèle, ils publient leur émission sur YouTube sans réellement faire sensation.

Leur succès a commencé à grandir grâce à la chaîne YouTube du collectif Golden Moustache qui rassemble plusieurs youtubeurs dans des courts-métrages originaux et marrants. Ils entrent dans le collectif en 2014 et font une première apparition remarquée grâce à leur chanson loufoque "Il a mis son sexe". La vidéo fait plus de 9 millions de vues et elle est encore aujourd’hui l'une des plus populaires de la chaîne.

Un succès soudain et fulgurant

À partir de ce moment-là, tout s’accélère. En 2016, ils décident de relancer leur chaîne YouTube en duo sous le nom de "Mcfly et Carlito"(nommée auparavant Fat Show, en lien avec leur ancienne émission). Conscients du succès de leurs chansons humoristiques, leur première vidéo sort en novembre de la même année et dévoile un nouveau morceau : "J’effectue le dab". Les internautes sont au rendez-vous et la vidéo fait plus de 19 millions de vues.

Après cette percée fulgurante, le binôme développe de nouveaux concepts de vidéos toujours plus innovants : "Mario Carte Bleue", "On appelle des gens au hasard", "Le meilleur jeu en voiture" ou encore "Le concours d’anecdotes" (auquel Emmanuel Macron participera peut-être si leur clip sur les gestes barrières est vu 10 millions de fois).

Avec leur 6 millions d’abonnés et leur milliards de vues au total, Mcfly et Carlito ont la 15e chaîne YouTube la plus suivie de France. Ils sont pourtant encore loin des celles de Squeezie et Cyprien qui cumulent chacun, 15,6 millions et 14 millions d’abonnés.

Des propos engagés et des célébrités

Grâce leur humour parfois un peu lourd et leur joie de vivre communicative, Mcfly et Carlito ont séduit de nombreux internautes mais aussi plusieurs célébrités qui ont accepté de participer à leur vidéo. Guillaume Canet, David Guetta, Will Smith ou encore Patrick Bruel ont joué le jeu dans des sketchs qui descendent rarement en dessous des 5 millions de vues. "Ça fait plaisir de voir des gens d'autres sphères s'ouvrir à ce genre de format Youtube dont ils n'ont pas l’habitude", ont écrit les deux humoristes sous leur vidéo avec Patrick Bruel.

Le duo comique, âgé chacun de 34 ans, sait aussi parfois utiliser sa notoriété pour faire passer des messages forts à leur jeune public. Ils ont fait plusieurs vidéos sur la sexualité chez les adolescents, dont une devant une classe de lycéens. En 2018, ils ont sorti un livre, Le dictionnaire moderne. "Aujourd'hui, les mots ont une autre portée, un autre sens qu'au siècle dernier et nous avons décidé de leur enlever le costume fatigué de l'Académie française pour les revêtir d'un short et d'une chemise aux motifs tropicaux", est-il écrit sur la quatrième de couverture. L'année suivante, ils ont décidé de repasser leur baccalauréat et de montrer leurs révisions au fil de l’année.





Le succès de ces deux youtubeurs justifie le choix d’Emmanuel Macron de se tourner vers eux pour cette sensibilisation sur les gestes barrières. Leur chanson fera-t-elle 10 millions de vues ? Ce mardi matin, elle cumule déjà 8,5 millions de visionnages et pourrait donc bien franchir la barre attendue dans les heures qui viennent...