Plus d'un tiers des internautes disent ressentir au moins un des effets négatifs des écrans, selon l'Insee

Sommeil réduit, autres loisirs négligés, humeur... Un tiers des internautes français ressentent au moins un effet néfaste des écrans, en particulier les jeunes, selon une enquête de l'Insee publiée jeudi 13 juin. Au total, 34% des internautes de 15 à 74 ans déclarent "au moins un effet néfaste des écrans", et parmi eux, 57% ont moins de 20 ans et 49% sont âgés de 20 à 34 ans, selon cette étude.

L'effet néfaste le plus cité par l'ensemble des internautes interrogés est la réduction du temps de sommeil (25%), suivi du fait de négliger d'autres loisirs (10%) ainsi que des sensations d'obsession des écrans (9%), comme le fait de penser sans arrêt aux réseaux sociaux où à un jeu vidéo. Une minorité des internautes interrogés (5%) déclarent "avoir des conflits avec (des) proches" autour de l'usage des écrans et 4% se sont sentis "mal ou déprimé à cause de l'usage des écrans".

Les jeunes particulièrement concernés

Sur tous ces effets déclarés des écrans sur leur vie quotidienne, les jeunes se disent particulièrement touchés. Ainsi 37% des 15-19 ans et 43% des 20-29 ans déclarent limiter leur temps de sommeil au moins une fois par semaine pour rester sur leurs écrans et 18% des 20-24 ans et 15% des 15-19 ans déclarent avoir négligé leurs loisirs pour rester sur des écrans, au moins une fois par semaine. Après utilisation des écrans, 11% des 15-19 ans disent se sentir déprimés.

Les plus jeunes sont plus sujets au risque de ressentir l'envie obsédante d'être sur un écran au moins une fois par semaine. Ainsi, 19% des 15-19 ans et 14% des 20-34 ans. L'utilisation des écrans est une source de conflits avec les proches pour 16% des 15-19 ans. Un internaute sur trois de moins de 30 ans déclare passer plus de six heures par jour devant les écrans le week-end. Dans cette enquête, ont été considérés comme écrans tous les supports : ordinateur, smartphone, tablette, télévision ou encore console de jeu, utilisés pour un usage personnel, mais non professionnel ou scolaire.