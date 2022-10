Népal : l'application TikTok interdite dans certains monuments

Au Népal, se filmer en train de danser, de chanter devant les plus beaux lieux touristiques du pays n’est plus possible. L’application vient d’être bannie dans certains endroits du pays par les autorités qui ne veulent plus des utilisateurs de TikTok, comme dans un célèbre monument de Katmandou.

Des TikTok dans des sites sacrés et des champs

Ces derniers mois, des dizaines de tiktokeurs venaient se filmer devant un site sacré. "Ils utilisaient des perches à selfies, ils dansaient, parfois, ils étaient des foules entières à utiliser TikTok. Ils dérangeaient cet endroit et les gens qui viennent se recueillir ici", dit Binod Shrestha, membre du comité de développement du temple Boudhanath. Les champs agricoles du sud du pays sont devenus un de leur terrain de jeu favori, endommageant les plantations des agriculteurs. En deux ans, le nombre d’utilisateurs de l’application a bondi de près de 2 000%.