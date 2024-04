Meta va identifier les contenus générés par l'IA dès mai sur ses réseaux sociaux

Une mention "Made with AI" sera désormais apposée sur les sons, images et vidéos générés par l'intelligence artificielle (IA).

Fini les IA incognito. Meta va identifier sur ses réseaux sociaux les sons, images et vidéos générés par l'intelligence artificielle (IA) à partir du mois de mai, a annoncé le géant américain, vendredi 5 avril. La mention "Made with AI" va être apposée "sur un plus grand nombre de contenus vidéo, audio et images" que précédemment, précise la vice-présidente Monika Bickert dans une note de blog.

Ces contenus seront marqués par la plateforme si elle détecte "des indicateurs d'image IA conformes aux normes de l'industrie" ou si "des personnes indiquent qu'elles mettent en ligne des contenus générés par l'IA", souligne-t-elle. Outre la détection de marqueurs visibles, Meta compte aussi déceler toute trace de "watermarking", une forme de "tatouage" numérique qui consiste à insérer une marque invisible à l'intérieur d'une image lorsqu'un outil utilisant l'IA la génère.

L'entreprise a par ailleurs précisé qu'elle allait continuer à retirer de ses plateformes tout contenu, qu'il soit créé par un humain ou une IA, allant à l'encontre de ses règles "contre l'ingérence dans le processus électoral, l'intimidation, le harcèlement, la violence (...) ou toute autre politique figurant dans nos normes communautaires". Une décision prise sur fond de lutte contre la désinformation dans une année riche en scrutins électoraux.