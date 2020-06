Lutte contre la haine en ligne : le Conseil constitutionnel censure certaines dispositions de la loi, qui portent atteinte à la liberté d'expression

Le projet de loi avait été adopté en mai par l'Assemblée nationale.

Coup d'arrêt pour le projet de loi de lutte contre la haine en ligne. Le Conseil constitutionnel a rejeté jeudi 18 juin le cœur de la proposition de loi controversée de Laetitia Avia (LREM), jugeant que certaines nouvelles obligations à la charge des opérateurs de plateformes internet étaient attentatoires à la liberté d'expression et de communication.

Le Conseil a considéré que certaines dispositions pouvaient "inciter les opérateurs de plateforme en ligne à retirer les contenus qui leur sont signalés, qu'ils soient ou non manifestement illicites", et a jugé "particulièrement bref" le délai de 24 heures imposé à certains opérateurs, "sous peine de sanction pénale", pour "retirer ou rendre inaccessibles des contenus manifestement illicites en raison de leur caractère haineux ou sexuel". Il a ainsi considéré que "le législateur a porté à la liberté d'expression et de communication une atteinte qui n'est pas adaptée, nécessaire et proportionnée au but poursuivi".

Le texte prévoyait pour plateformes et moteurs de recherche l'obligation de retirer sous 24 heures les contenus "manifestement" illicites, sous peine d'être condamnés à des amendes jusqu'à 1,25 million d'euros. Le texte avait été adopté en mai par l'Assemblée nationale dans un climat troublé pour Laetitia Avia. Mise en cause par Médiapart pour des propos jugés sexistes, homophobes et racistes, la députée a annoncé qu'elle allait porter plainte en diffamation, parlant "d'accusations mensongères" et de "manipulation".