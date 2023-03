Le gouvernement interdit les "applications récréatives", dont TikTok, sur les téléphones des fonctionnaires d'Etat

Ces applications "ne présentent pas les niveaux de cybersécurité et de protection des données suffisants", selon le ministère de la Fonction publique.

Le gouvernement a interdit, vendredi 24 mars, l'installation et l'utilisation d'applications "récréatives", sur les téléphones professionnels des 2,5 millions d'agents de la fonction publique d'Etat, a annoncé le ministère de la Fonction publique dans un communiqué. Cette décision concerne notamment TikTok. Si aucune liste d'applications "ferme et définitive" n'est arrêtée, selon l'entourage du ministre à franceinfo, trois grandes catégories sont concernées : les applications de "gaming", "récréatives", comme TikTok, Twitter ou Instagram, et enfin de "streaming", comme Netflix.

La France emboîte ainsi le pas à plusieurs institutions et gouvernements occidentaux ayant déjà interdit ou limité l'utilisation du réseau social chinois sur les appareils professionnels. Sa possible utilisation par Pékin à des fins de renseignements inquiète.

"Un risque sur la protection des données"

Les applications visées par l'interdiction "ne présentent pas les niveaux de cybersécurité et de protection des données suffisants", affirme le ministère de la Fonction publique. Elles peuvent "constituer un risque sur la protection des données de ces administrations et de leurs agents publics".

Le gouvernement chinois "n'a jamais demandé ni ne demandera à quelconque entreprise ou individu de collecter ou de [lui] remettre des données provenant de l'étranger, d'une façon qui violerait les lois locales", a assuré vendredi une porte-parole de la diplomatie chinoise, Mao Ning.