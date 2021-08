La plateforme OnlyFans revient sur sa décision d'interdire les contenus sexuels

Marche arrière. La plateforme OnlyFans a annoncé mercredi 25 août être revenue sur sa décision de bannir tout contenu sexuellement explicite. Connu notamment pour les photos et vidéos érotiques ou pornographiques publiées par des créateurs moyennant des abonnements payants, elle avait suscité de vives réactions de la part des utilisateurs à l'annonce de cette nouvelle, le 19 août.

Le fondateur et directeur général du site, Tim Stokely, avait lié sa décision initiale à la menace de grandes banques de mettre un terme à leurs relations avec OnlyFans, par crainte de voir leur réputation entachée. Désormais, le réseau social assure avoir "réuni les garanties nécessaires pour soutenir notre communauté diverse de créateurs". Le changement de réglementation prévu pour le 1er octobre est donc suspendu a assuré OnlyFans dans un tweet.

Thank you to everyone for making your voices heard.



We have secured assurances necessary to support our diverse creator community and have suspended the planned October 1 policy change.



OnlyFans stands for inclusion and we will continue to provide a home for all creators.