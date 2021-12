Technologie : à l'intérieur du métaverse, le monde virtuel de demain

Aux Etats-Unis, les grands groupes, Facebook en tête, sont de plus en plus nombreux a investir dans le métaverse. Découverte de cet univers parallèle virtuel, qui possède ses mondes, maisons et où l'homme peut créer son double digital.

Jeu, travail culture, tout sera bientôt accessible dans un monde digital, appelé "métaverse". Le futur se construit en partie à Ashburn, en Virginie, la capitale mondiale des serveurs de données. "La version 1 du web a connecté l'information et nous a donné internet. La version 2 a connecté les gens, ça a donné le commerce en ligne et les réseaux sociaux. On se dirige vers la version 3, le métaverse. C'est la convergence du monde physique et du monde digital", explique Kathy Hackl, experte en stratégie metaverse.

Des doubles digitaux

Dans le métaverse, les êtres humains sont remplacés par des avatars volumétriques, des doubles digitaux. Selon Sovanna Mam, directeur de la production chez Avatar Dimension, chaque personne aura un jumeau virtuel dans le metaverse "d'ici moins de 30 ans". À terme, les experts pensent que nos avatars iront faire nos formations ou démarches officielles dans le monde virtuel, et que des avatars de présidents se rencontreront lors de sommets virtuels. Le métaverse existe déjà dans une version simplifiée. L'entreprise Virbela, où se sont virtuellement rendues les équipes de France Télévisions, est située dans un monde digital. Il faut se créer un avatar pour y accéder. Les 160 employés de l'entreprise ont tous été recrutés dans le metaverse, et ne se voient jamais dans le monde physique.