Taxe GAFA : "Une vraie avancée" à confirmer sur le plan international

"On est passé près du clash, mais à l'arrivée, c'est une vraie avancée. Les États-Unis sont engagés dans un processus mondial. Cela met une pression pour faire avancer ce dossier de la fiscalité internationale, essentielle pour davantage d'équité fiscale", commente Étienne Lefebvre, rédacteur en chef aux Échos.

"Un aiguillon" français

"Je redoute qu'on ait fait un tout petit pas en avant pour deux pas en arrière en attendant finalement que l'OCDE progresse sur le sujet", déplore Christophe Ramaux, professeur d'économie à Paris et membre des Économistes atterrés.

"Au niveau de l'UE, ça n'a pas marché et c'est dommage parce qu'on serait plus fort. L'idée est que cette taxe soit un aiguillon pour que ça bouge au niveau international, mais sans les États-Unis on n'y arrivera parce qu'ils sont trop puissants", prévient Étienne Lefebvre.

Le JT

Les autres sujets du JT