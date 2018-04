Facebook : Mark Zuckerberg devant le Congrès

Ce mardi 10 avril, Mark Zuckerberg est entré au Sénat américain entouré d'une meute de journalistes et de photographes. Le patron de Facebook a troqué son habituel tee-shirt pour un costume-cravate. Un peu nerveux face aux sénateurs, Zuckerberg commence à s'excuser pour le détournement des données personnelles révélées par le scandale Cambridge Analytica.

Le réseau social le plus puissant du monde

"Nous n'avons pas eu une vue assez large de notre responsabilité et c'est une grosse erreur. Et c'est mon erreur. Je suis désolé", a déclaré le PDG de Facebook. Zuckerberg est resté pendant cinq heures sur le grill. Soigneusement préparé pour cette audition, il a pu éluder de nombreuses questions. Mais il a semblé déstabilisé quand on l'a interrogé sur le fonctionnement du réseau social le plus puissant du monde. Le patron de Facebook a promis des changements pour limiter les mauvais usages de son réseau social. Mais il n'est pas sûr qu'il ait convaincu une majorité des sénateurs. Encore moins ses détracteurs qui manifestaient à l'extérieur du Capitole.

