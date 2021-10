Facebook : création de 10.000 emplois en Europe pour construire le metaverse

Une sorte de doublure virtuelle du monde physique. Dans quelques années, il vous sera probablement possible d’assister successivement à un concert ou à une réunion, de faire une séance de sport ou du shopping, le tout sans bouger de chez vous, en trois dimensions, grâce à un casque virtuel. Alors que pendant le premier confinement d’avril 2020, plus de 12 millions de joueurs ont assisté à une fête géante sur un célèbre jeu vidéo, les géants du numérique, Facebook en tête, anticipent déjà l’avenir avec la création de 10 000 emplois en Europe afin de construire ce métavers, un univers virtuel calqué sur le monde réel.

À la croisée des mondes ?

"Il y a encore quelques effets qui vont manquer, comme le vent. On va peut-être pouvoir les rajouter. On n'est pas encore dans la réalité complète mais en termes d’images, on y est", explique Dimitri Prikhodko, fondateur de Fit Immersion, un casque vissé sur les yeux pendant qu’il pédale de façon fictive non loin de la Tour Eiffel. Grâce à cette technologie qui ouvre le panel des possibles, potentiellement dans la sphère professionnelle, de nouveaux usages pointent le bout de leur nez, tout en questionnant tout de même la problématique des données personnelles. Laurent Sally, PDG de Facebook France, a rappelé au micro de franceinfo la création d’un fonds d’investissement d’un montant de 50 millions de dollars qui aura pour vocation de "travailler à toutes les questions exceptionnelles, sur ce que cela va avoir comme impact et imposer dans la vie sociale". Il faudra attendre au mieux cinq ans, selon les spécialistes, pour que ce monde virtuel ne devienne réalité.