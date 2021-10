En pleine tourmente, Facebook change de nom pour devenir Meta

Un nouveau nom pour un nouveau départ ? Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, a annoncé jeudi 28 octobre que la maison mère allait désormais s'appeler Meta, pour mieux représenter l'ensemble de ses activités, des réseaux sociaux à la réalité virtuelle, mais les noms des différents services resteront inchangés.

Le fondateur du géant des technologies, accusé de faire passer les profits avant les humains par une lanceuse d'alerte et de nombreux élus, a choisi "meta" ("au-delà" en grec ancien) pour montrer qu'il y a "toujours plus à construire".

Une diversion selon des opposants à Facebook

"Nous avons beaucoup appris en nous confrontant à de nombreux problèmes", a-t-il déclaré, jugeant qu'il est désormais temps de tirer les leçons pour "construire le prochain chapitre". Cette annonce a été faite au terme d'une heure et demie de présentation du "métavers", pour méta-univers. Selon lui, le métavers représente l'avenir de l'internet, après les ordinateurs et les téléphones portables, auquel le public aura accès pour interagir, travailler ou se divertir via les technologies (lunettes de réalité augmentée, casques de réalité virtuelle, etc.).

La firme "pense qu'une nouvelle marque peut l'aider à changer de sujet", a déjà réagi la semaine dernière une ONG de militants anti-Facebook, ironiquement baptisée "le vrai conseil de surveillance de Facebook" , quand des rumeurs de changement de nom circulaient.