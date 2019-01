États-Unis : un Amérindien moqué par des lycéens à Washington

Sur les marches du mémorial de Lincoln à Washington (États-Unis) le 18 janvier, des élèves d'un lycée catholique du Kentucky sont venus manifester contre l'avortement. Leur casquette est frappée du slogan de Donald Trump pour la campagne présidentielle : "Rendre sa grandeur à l'Amérique".

Les lycéens se mettent à encercler le vétéran amérindien Nathan Philipps, à Washington pour participer à la Marche des peuples autochtones, une cérémonie dédiée à la mémoire des anciens combattants autochtones qui reposent au cimetière national d'Arlington. Pendant de longues minutes, un adolescent le défie du regard soutenu par ses camarades. Une jeune femme finit par intervenir : "Vous vous comportez comme des voyous ! Mentalité de bourrins !"

Cris moqueurs des ados

Sous les cris d'Indiens poussés par les adolescents, le vétéran de 64 ans reste imperturbable et continue de chanter l'hymne du mouvement amérindien. "J'étais en train de chanter quand je les ai entendus scander : Construis ce mur, construis ce mur", a ensuite déclaré Nathan Phillips dans une vidéo publiée sur Instagram. "Ce sont des terres autochtones. Nous ne sommes pas censés avoir de murs ici. Nous ne l'avons jamais fait", a-t-il ajouté. "Si seulement la jeunesse pouvait mettre autant d'énergie à rendre cette nation vraiment grande".



De nombreuses réactions indignées ont circulé sur les réseaux sociaux. "Cette démonstration de haine et d'irrespect est un signe du déclin et de la décence durant ce mandat", a déclaré une députée amérindienne nouvellement élue au Congrès.