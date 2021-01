Ecosse : le facteur Nathan Evans est devenu une star grâce à TikTok

Devenir une vedette grâce aux réseaux sociaux, c’est possible. Un facteur écossais, Nathan Evans, en est la preuve. Le jeune homme a fait un tabac sur TikTok après avoir repris un chant marin du 19e siècle. Sa vidéo a été vue près de 10 millions de fois et un grand label lui a proposé un contrat pour trois albums. Le chanteur est devenu l'un des artistes les plus écoutés au monde actuellement. Une immense chaîne musicale s’est créée à la suite de ce partage. Pour ce jeune Écossais, c’est une nouvelle vie qui commence.

Un succès fulgurant

Depuis, il a démissionné de son travail de postier et témoigne de ce grand bouleversement : "Me dire que chanteur, c’est devenu mon métier, c’est un rêve devenu réalité. Tout le monde me reconnait dans la rue maintenant." Nathan Evans incarne ainsi le succès fulgurant de certains artistes qui ont été découverts sur la Toile et qui ont enchanté des internautes aux quatre coins du globe.

Le JT

