Coronavirus : il n'y aura pas de nouveaux emojis en 2021 à cause de la pandémie

"Dans les circonstances actuelles, nos contributeurs ont déjà beaucoup à faire." Le consortium Unicode, qui décide des émojis qui figurent sur nos téléphones, a annoncé, mercredi 8 avril, sur son blog (en anglais), le report de six mois de sa prochaine version. Cette dernière, qui devait être présentée en mars 2021 en vue d'une livraison grand public quelques mois plus tard, ne sera révélée qu'en septembre 2021. Il faudra donc attendre 2022 pour utiliser les pictogrammes qui auront été retenus.

"Cette annonce ne remet pas en cause les nouveaux émojis inclus dans la version 13.0 du standard Unicode annoncée le 10 mars 2020", précise le consortium. On pourra donc bien retrouver, à partir de cet automne, les pictogrammes du drapeau transgenre, de personnes neutres, de la fondue ou encore du dodo, une espèce disparue.

Now approved: 117 new emojis for 2020 #Emoji2020 https://t.co/SojQuXZvv6 pic.twitter.com/sHp7GDsSal