L'application de rencontre gay Grindr partage le statut sérologique de ses membres à d'autres entreprises

Les chercheurs norvégiens à l'origine de cette découverte redoutent que les utilisateurs de l'application puissent être identifiés individuellement par des tiers.

Des informations hautement sensibles, et bringuebalées de serveurs en serveurs. L'application de rencontre gay Grindr partage à deux entreprises les données concernant le statut sérologique de ses membres sans que ceux-ci le sachent, rapporte Buzzfeed (article en anglais) lundi 4 avril.

Le site internet a confirmé les découvertes des chercheurs norvégiens de l'organisation à but non lucratif Sintef, qui ont révélé que l'application, qui revendique 3,6 millions d'utilisateurs actifs chaque jour, partage à Apptimize et Localytics de nombreuses informations renseignées par ses membres. Ces deux entreprises, qui travaillent avec des clients divers, proposent des services d'optimisation d'application : ils étudient par exemple le comportement d'internautes confrontés à deux versions légèrement différentes d'une même application afin de déterminer quelle version est la plus efficace.

Date du dernier dépistage et coordonnées GPS

Parmi les données que Grindr partage à Apptimize et Lacalytics se trouvent les adresses e-mails, le type de relations recherchées, les positions sexuelles préférées, mais également les coordonnées GPS précises des utilisateurs ainsi que leur statut sérologique et la date de leur dernier dépistage du VIH.

Ces données étant reliées entre elles, l'organisation Sintef redoute qu'elles puissent être utilisées pour identifier individuellement des utilisateurs de Grindr. "Bien que Grindr n'a jamais indiqué avoir été victime de piratage, les données sensibles sont en général plus sûres lorsqu'elles ne sont pas dupliquées dans plusieurs endroits", résume Gizmodo (article en anglais).

Contacté par Buzzfeed, le directeur technique de Grindr a confirmé les informations de Sintef. "Des milliers d'entreprises ont recours au service de ces plateformes respectées. Il s'agit de pratiques habituelles dans le milieu des applications mobiles. Aucune information appartenant à un utilisateur n'est vendue à des entreprises tierces. Nous payons ces éditeurs de logiciels pour utiliser leur service", a-t-il expliqué.