Travailler avec les personnes âgées, éteindre un feu... à Genève, le sommet sur l'intelligence artificielle met en lumière les robots qui œuvrent pour le bien commun

Pendant deux jours, le sommet mondial de l'intelligence artificielle à Genève accorde une large place à l'utilisation des robots pour le bien commun, pour donner le change aux inquiétudes souvent provoquées par l'IA.

Nadine parle une demi-douzaine de langues. Elle a aussi "travaillé chez les personnes âgées à Singapour pendant six mois", indique Nadia Thalmann, professeure en informatique à l’Université de Genève, et créatrice de Nadine, un humanoïde "francophone", présenté dans les allées du sommet sur l'intelligence artificielle organisé par l'ONU le jeudi 6 et vendredi 7 juillet à Genève.

"Ils manquent de monde pour l'interaction, poursuit Nadia Thalmann, donc elle a pu les faire jouer au Bingo, elle a pu parler avec les gens quand ils en avaient envie, elle a aussi travaillé dans une assurance, à recevoir les personnes... Au fond, quand il manque des gens, que le travail est ennuyeux, les robots comme Nadine peuvent agir".

"Toutes les technologies représentent une menace et une opportunité"

Juste à côté de Nadine, on trouve Colossus, beaucoup moins avenant mais tout aussi utile puisque "c'est un robot pompier qui a été déployé lors de l'incendie de Notre-Dame", précise Cyrille Kabbara, de l’entreprise Sharks Robotics. "À l’intérieur de la cathédrale, l'objectif du robot était de faire du renseignement, regarder où étaient les murs les plus chauds et protéger la nef. Donc c'est vraiment les yeux et les oreilles des pompiers, là où les pompiers ne peuvent pas aller."

"C'est un peu comme un gros Lego qui fait 500 kilos. Avec lui, vous allez pouvoir éteindre un feu, évacuer des blessés, transporter du matériel... " Cyrille Kabbara, Sharks Robotics à franceinfo

Parmi les autres robots présentés figurent un robot chien capable d’inspecter une fuite de gazoduc, un autre humanoïde qui peint des portraits, un autre qui porte des charges lourdes au milieu d’une foule compacte. L’idée ici n’est pas de dire que l’IA ne pose jamais de problèmes, mais il ne faudrait pas s’en priver sous prétexte qu’il existe un risque, d'après Fred Warner de l’Union internationale des télécommunications : "Toutes les technologies représentent une menace et une opportunité en même temps. Prenez la voiture par exemple… Vous pouvez l’utiliser pour emmener votre famille à Disneyland ou pour renverser des piétons."

"Le problème n’est pas la technologie, c’est ce que vous en faites." Fred Warner, UIT à franceinfo

Une cinquantaine de robots intelligents sont présentés au public pendant ces deux jours de sommet. Plusieurs seront même présents lors d’une conférence de presse pour répondre aux questions des journalistes.