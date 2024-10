OpenAI, le créateur de ChatGPT, finalise une levée de fonds majeure de 6,6 milliards de dollars

Les sommes évoquées donnent le tournis et sont la hauteur de la révolution technologique à venir. OpenAI a annoncé avoir conclu une levée de fonds de 6,6 milliards de dollars, qui la valorise à 157 milliards, renforçant le statut du créateur de ChatGPT comme star de la Silicon Valley et acteur incontournable de l'intelligence artificielle générative. "Chaque semaine, plus de 250 millions de personnes dans le monde utilisent ChatGPT pour améliorer leur travail, leur créativité et leur éducation", s'est félicitée l'entreprise dans un communiqué, mercredi 2 octobre.

Cette levée de fonds fait d'OpenAI l'une des trois plus grandes start-up non cotées au monde, selon Bloomberg, aux côtés de SpaceX, le groupe d'exploration spatiale d'Elon Musk, et du géant chinois du divertissement ByteDance, propriétaire de l'application TikTok. OpenAI avait lancé fin 2022 la vague de l'IA générative (production de contenus sur simple requête en langage courant) avec son interface ChatGPT, devenue synonyme de ce nouveau type de service. Depuis, de Microsoft à Google et Meta, tous les grands groupes technologiques rivalisent à coups d’outils censés aider les humains au quotidien.

Quel avenir pour l'organisation OpenAI ?

Cette étape majeure pour l'entreprise, encore confidentielle il y a deux ans, intervient après une année marquée par le lancement de nouveaux modèles d'IA innovants, mais aussi par de nombreuses controverses. En novembre dernier, le conseil d'administration avait limogé Sam Altman, cofondateur d'OpenAI, lui reprochant un manque de transparence et d'attention aux questions de sécurité. Il avait été rétabli dans ses fonctions à la tête de la start-up au bout de quelques jours, soutenu par l'écrasante majorité des employés et le principal investisseur, Microsoft. Mais les départs au sommet se multiplient depuis le mois de mai.

Fondée en 2015, OpenAI a des statuts d'organisation à but non lucratif, et elle est censée œuvrer pour le bien de l'humanité. Mais selon Bloomberg, la start-up pourrait changer de statut, pour mettre plus l'accent sur la génération de profits, tout en continuant de faire bénéficier la société de ses avancées scientifiques. Mi-septembre, OpenAI a lancé o1, un modèle d'IA d'un nouveau genre, capable de raisonner et de répondre à des questions plus complexes, notamment mathématiques. OpenAI ambitionne de mettre au point une IA "générale", c'est-à-dire une intelligence artificielle mais semblable à celle des humains.