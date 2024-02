Intelligence artificielle : Bruno Le Maire publie une fausse photo générée par IA pour insister sur l'importance du secteur

Le ministre de l'Economie voit dans le développement des IA une "révolution technologique", et un domaine dans lequel "la France est et doit rester la première nation en Europe".

"C’est incroyable tout ce que l’on peut faire grâce à l’intelligence artificielle, non ?" Chacun jugera de l'exemple donné, mais pour Bruno Le Maire, il n'y a aucun doute. Le ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a publié une image de lui-même générée par intelligence artificielle pour insister sur l'importance économique du secteur, dans une publication sur LinkedIn samedi 10 février.

Le locataire de Bercy a publié dans la matinée une image en blouson de cuir et coupe sortie tout droit des années 80. Une "photo" artificielle générée par un programe d'IA générative comme Midjourney, capable de générer des montages ou des images originales complexes sans avoir besoin de connaissances techniques particulières.

Sommet mondial sur l'IA en France en 2024

Pour Bruno Le Maire, cette image est "la preuve" de "la révolution technologique, industrielle, civilisationnelle, politique, culturelle et sociale" que représentent selon lui les techniques d'IA générative. Un secteur dans lequel "la France est et doit rester la première nation en Europe", martèle le ministre, qui rappelle que le pays accueillera en 2024 "le Sommet mondial pour l’intelligence artificielle".

La publication a suscité des réactions amusées, mais aussi un certain nombre de réponses ironiques, voire négatives. "Vous aviez 10 000 autres façons d’illustrer l’intérêt de l’IA pour l’économie et l’entreprise (...), mais tout ce que vous avez trouvé à montrer c’est une photo de vous conçue par l’IA, soit l’application la plus inutile, egocentrique et consommatrice d’énergie", note un commentaire sur LinkedIn.

Le développement actuel des technologies d'IA générative ne fait pas non plus l'unanimité, des voix appellant à une régulation plus importante pour limiter les dérives. Les pays membres de l'Union européenne se sont justment accordés sur l'AI Act, un texte censé encadrer le développement de ces outils et qui devrait être adopté prochainement.