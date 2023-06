Intelligence artificielle : le Parlement européen approuve un projet de régulation du secteur

Le texte doit désormais être négocié avec les Etats membres. Il ne sera en tout cas pas appliqué avant 2026.

Les eurodéputés ont approuvé mercredi 14 juin un projet européen de régulation de l'intelligence artificielle (IA), ouvrant la voie à une négociation avec les Etats membres pour finaliser ce texte qui doit limiter les risques des systèmes de type ChatGPT. Le Parlement européen a réclamé de nouvelles interdictions, comme celle des systèmes automatiques de reconnaissance faciale dans les lieux publics.

La Commission voudrait autoriser son usage par les forces de l'ordre dans la lutte contre la criminalité et le terrorisme. Le sujet devrait nourrir les débats avec les Etats membres qui refusent l'interdiction de cette technologie controversée. L'Union européenne espère conclure avant la fin de l'année le premier règlement au monde visant à encadrer et protéger l'innovation dans l'intelligence artificielle, un secteur stratégique dans la compétition économique.

"L'IA soulève de nombreuses questions"

Dès la fin de journée, des négociations doivent commencer avec les Etats membres pour finaliser la législation au plus vite. Le commissaire Thierry Breton, qui a porté le texte avec sa collègue Margrethe Vestager, a appelé à conclure le processus dans "les prochains mois". "L'IA soulève de nombreuses questions sur le plan social, éthique et économique. (...) Il s'agit d'agir vite et de prendre ses responsabilités", a-t-il déclaré mercredi. Mais le règlement n'entrera pas en application avant 2026, dans le meilleur des cas. Estimant qu'il y avait urgence, Thierry Breton et Margrethe Vestager ont annoncé leur intention d'obtenir des engagements volontaires des entreprises aussi vite que possible.