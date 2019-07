Haine sur internet : les députés votent l'obligation pour les plateformes de supprimer les contenus illicites en moins de 24 heures

L'article veut obliger les plateformes internet à retirer ou déréférencer les contenus haineux qui contreviennent "manifestement" à la loi.

L'Assemblée nationale a voté l'obligation pour les plateformes internet de retirer en 24 heures les contenus haineux signalés après notification "par un ou plusieurs utilisateurs", jeudi 4 juillet. Les députés ont adopté par 31 voix contre six (et quatre abstentions) l'article 1er du texte de Laetitia Avia, inspiré d'une loi allemande de 2018. Il prévoit le retrait ou le déréférencement des contenus "manifestement" illicites dans la journée, sous peine d'une condamnation à des amendes jusqu'à 1,25 million d'euros.

Sont visées les incitations à la haine, la violence, les injures à caractère raciste ou encore religieuses. "Ce qui n'est pas toléré dans la rue ne doit pas davantage l'être sur internet", avait déclaré la députée LREM Laetitia Avi pour lancer les débats sur la proposition de loi. Des députés ont voulu étoffer la définition des contenus haineux en ligne, dans la nuit de mercredi à jeudi. Le champ d'application du texte a été étendu à l'apologie des crimes contre l'humanité mais pas au négationnisme, ni à la haine de l'Etat d'Israël.

Les trois principales organisations françaises de professionnels du numérique – Tech in France, Syntec Numérique et l'Asic – estiment que les députés visent trop large dans les contenus, "au risque de compromettre" l'application. Les grandes entreprises du numérique affichent leur soutien au renforcement de la lutte contre la haine en ligne, mais l'obligation de retrait inquiète. Car elle obligera les plateformes à décider très rapidement, au risque d'une cascade de polémiques et conflits juridiques. Facebook en particulier, grand allié d'Emmanuel Macron pour une meilleure régulation d'internet, a fait part de son inquiétude.