Média : Google et l'AFP annoncent un accord sur une rémunération des droits voisins pendant cinq ans

Une première dans le monde des médias européens. Google et l'Agence France-Presse (AFP) ont annoncé, mercredi 18 novembre, la signature d'un accord européen inédit portant sur la rémunération des contenus de l'agence de presse internationale utilisés par le moteur de recherche pendant cinq ans, une étape décisive après 18 mois de négociations.

Le montant, forfaitaire, que touchera l'AFP en vertu de cet accord n'a pas été divulgué par le PDG de l'AFP Fabrice Fries et le directeur général de Google en France Sébastien Missoffe, qui ont annoncé conjointement la nouvelle à des journalistes de l'AFP. Il s'agit du premier partenariat conclu par une agence de presse au titre de la directive européenne sur les droits voisins du droit d'auteur, une législation adoptée en mars 2019 et transposée en France la même année, au coeur de multiples contentieux entre les géants du web et les médias.

Un accord "pionnier"

"C'est un accord qui couvre toute l'Union européenne, dans toutes les langues de l'AFP, y compris dans les pays qui n'ont pas transposé la directive", s'est réjoui le PDG de l'AFP Fabrice Fries, qui a qualifié cet accord de "pionnier". L'AFP produit et diffuse des contenus multimédia auprès de ses clients dans six langues dans le monde entier.

"C'est l'aboutissement d'un long combat" qui a débuté lors de la négociation sur la directive européenne sur les droits voisins, a ajouté Fabrice Fries. "On a bataillé pour que les agences soient pleinement éligibles. La différence avec un partenariat commercial, c'est qu'un contrat de droits voisins a vocation à être durable", a poursuivi le PDG de l'AFP.