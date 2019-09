Fraude fiscale : Google va payer un total de 965 millions d'euros pour clore les poursuites en France

Cette transaction, acceptée par Google France et Google Irlande, met fin aux poursuites pour "fraude fiscale aggravée" engagées en 2015 contre le géant de l'Internet par le parquet national financier.

Le géant de l'Internet Google a accepté, jeudi 12 septembre, de payer une amende de 500 millions d'euros pour mettre un terme à une enquête pour fraude fiscale du parquet national financier (PNF), selon un accord validé lors d'une audience au tribunal de Paris. La firme va, en plus, verser 465 millions d'euros afin de solder son contentieux avec le fisc français. "Nous avons mis fin aux différends fiscaux et connexes que nous avions en France depuis de nombreuses années", écrit Google dans un communiqué. Cette transaction, acceptée par Google France et Google Irlande, met fin aux poursuites pour "fraude fiscale aggravée" engagées en 2015 par le PNF. Cela écarte définitivement la perspective d'un procès pour Google dans ce dossier. La multinationale dispose d'un délai de rétractation de dix jours.