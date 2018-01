Elle répond à ses trolls en leur faisant un sandwich en direct du pôle Sud

Jade Hameister, 16 ans, a profité d'une expédition en Antarctique pour répondre aux réflexions sexistes de ses détracteurs.

La vengeance est un plat qui se mange froid, parfois même à température polaire. Pour répondre à ses trolls, des internautes malveillants qui s'étaient moqués de l'une de ses conférences, la jeune exploratrice australienne Jade Hameister leur a préparé un sandwich en direct du pôle Sud, comme elle l'a raconté le 13 janvier sur Facebook.

Pour comprendre tout le sel de la référence, il faut remonter à août 2016. A Melbourne (Australie), la jeune fille donne une conférence TEDx pour raconter son voyage à ski au pôle Nord. Plusieurs internautes se moquent alors de cette exploratrice de 14 ans, en lui intimant d'aller leur "faire un sandwich". Une remarque sexiste régulièrement utilisée contre les femmes sur internet.

Jade Hameister les a pris au mot, deux ans plus tard lors d'une expédition au pôle Sud. "Je vous ai fait un sandwich (jambon et fromage), maintenant, skiez 600 km pendant 37 jours pour venir le manger", ironise la jeune femme dans son message posté sur Facebook. A 16 ans, Jade Hameister est la plus jeune personne à boucler le "Polar Hat Trick" : pôle Nord, pôle Sud et Groenland.