Un homme interpellé après avoir coincé un drone dans la flèche de la cathédrale de Strasbourg

La brigade de pompiers du Grimp a dû intervenir pour que le drone ne tombe pas sur des passants et qu'il ne dégrade pas la cathédrale strasbourgeoise.

Il n'aurait pas dû s'approcher aussi près. Dans la nuit du jeudi 18 au vendredi 19 avril, un homme a coincé un drone dans la flèche de la cathédrale de Strasbourg, dans le département du Bas-Rhin, rapporte France Bleu Alsace, vendredi matin.

Aucune autorisation de vol

Surtout, cet homme a effectué ce vol avec son drone sans autorisation au préalable quand son appareil s'est coincé dans la flèche de l'édifice religieux. En conséquence, il a été interpellé. En plus du fait que la cathédrale est interdite de survol, l'utilisation de drones est interdite la nuit, même lorsqu'ils sont équipés de dispositifs lumineux.

Cette péripétie a entraîné la mobilisation d'une brigade de pompiers spéciale vers 2 heures, vendredi matin. Le Groupe de recherche et d’intervention en milieux périlleux (GRIMP) est intervenu afin que le drone ne tombe pas sur des passants et qu'il ne dégrade pas la cathédrale Strasbourgeoise.

En cas de violation des règles de sécurité et des interdictions de survol, les risques encourus sont de un à six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros à 75 000 euros d'amende.