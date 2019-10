Une vidéo montrant un soldat-robot a été partagée des milliers de fois ces derniers jours sur Twitter. Il s'agit d'une création humoristique réalisée grâce à un ordinateur mais elle a trompé beaucoup de monde.

Un robot qui tire sur des cibles, en plein désert, tandis que plusieurs hommes le frappent ou tentent de le déstabiliser. Ces images ont été vues plusieurs millions de fois et la vidéo a été partagée massivement sur Twitter. Si la majorité des internautes ne s’y est pas trompée et a détecté le montage, certaines fausses descriptions circulent sur son contenu.

Nouveau robot pour l'armée, c'est un truc de fou wsh pic.twitter.com/l2aumbjvM4 — ZAYFUS ⍟ (@Zayfus) October 27, 2019

Cette vidéo est un montage, elle a été réalisée par l’entreprise Corridor et partagée sur sa chaîne Youtube, le 26 octobre 2019, avec le titre "New Robots Makes Soldiers Obsolete (Bosstown Dynamics)", ou Les nouveaux robots rendent les soldats obsolètes.

Il s’agit d’une parodie de la chaîne Youtube BostonDynamics, qui publie des vidéos sur leur avancée en termes de robotique. Corridor avait déjà parodié Boston Dynamics en juin, dans une autre vidéo intitulée "Bosstown Dynamics : New Robot Can Fight Back !" (BossTown Dynamics : les nouveaux robots peuvent se défendre !)

En regardant la vidéo de Corridor en entier, le côté parodique est clairement visible. Pourtant, les extraits diffusés sur Twitter et la qualité des effets spéciaux ont pu faire douter les observateurs.

Capture de mouvements et images de synthèse

Corridor a explicité son travail dans un making-off, en anglais, sur la chaîne Youtube "Sam and Niko", intitulé "We Used CGi to Fake Military Robots" (Nous avons créé de faux robots militaires en effets spéciaux).

L’équipe de Corridor a capté les mouvements d’un acteur (Capture d'écran chaîne Youtube Corridor)

Dans cette vidéo, l’équipe de Corridor explique s’être demandée comment se déroulerait le test d’un robot à usage militaire. Comme dans leur première vidéo, elle voulait parodier les tests de Boston Dynamics, qui déstabilise leurs robots en les frappant ou en les empêchant de réaliser leurs tâches.

Sur cette capture, l’ombre du robot est celle de l’acteur de l’équipe de Corridor (capture d'écran Youtube Corridor)

L’équipe de Corridor a utilisé un acteur pour réaliser son montage. Elle a effectué des captures de ses mouvements pour pouvoir créer le robot en image de synthèse par-dessus. Dans leur making-off, Corridor détaille son travail de tournage et de création d’images artificielles. Un autre robot, copiant le modèle Spot de Boston Dynamics, apparaît à la fin de la vidéo. Ressemblant à un animal de compagnie, il est, lui, construit entièrement en images de synthèse. Une erreur dans l’ombre du robot, à 2min22 de la vidéo, a cependant mis la puce à l’oreille de certains internautes.