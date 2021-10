Apple réduit la production de l'iPhone 13 à cause de la pénurie mondiale de puces électroniques

Y auta-t-il assez d'iPhone 13 sous les sapins de Noël ? A cause de la pénurie mondiale de puces électroniques, Apple n'atteindra pas ses objectifs de production pour son nouveau smartphone avant les fêtes, révèle un article publié mardi 12 octobre par l'agence de presse spécialisée Bloomberg.

Le géant de l'électronique avait prévu de fabriquer 90 millions d'exemplaires de son dernier iPhone d'ici la fin de l'année, mais il devra se contenter de 80 millions, ses fournisseurs Broadcom et Texas Instruments ne pouvant répondre à la demande, selon les sources de l'agence de presse. "Apple va manquer d'au moins 5 millions d'iPhone 13 pour la saison des fêtes si la demande continue à ce rythme", a estimé pour sa part Dan Ives, analyste de la firme de conseil Wedbush, précisant que "la demande a été forte dans le monde, surtout en Chine et aux Etats-Unis".

Plusieurs secteurs touchés

Fin juillet, lors de la publication des résultats trimestriels, le patron du groupe, Tim Cook, avait expliqué s'attendre à ce que les "contraintes d'approvisionnement soient plus importantes" sur le trimestre en cours que pour les trois mois précédents. Il avait rappelé que ces contraintes étaient communes aux entreprises du secteur et pas spécifiques à Apple, et précisé que le problème provenait, pour partie, du fait que la demande était sensiblement supérieure à ce que l'entreprise avait prévu.

D'autres secteurs sont par ailleurs touchés par cette pénurie de composants. Ainsi, des célèbres consoles de jeux vidéo, comme la Xbox Series X et la PS5, font déjà face depuis plusieurs mois à des ruptures de stock.