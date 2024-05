Apple broie des instruments de musique, des livres et des statues pour vanter les mérites de son dernier iPad et essuie une vague de critiques

Il y a un gros pépin avec la pub d'Apple. Après avoir dévoilé sur X, mardi 7 mai, la publicité du dernier modèle de l'iPad Pro, son patron, Tim Cook, a reçu un torrent de messages scandalisés. La raison : le spot publicitaire, qualifié de "dystopique" dans la presse outre-Atlantique, montre des outils et des instruments servant la création artistique en train de se faire broyer par une immense presse hydraulique. Un métronome, des pots de peinture, un piano, une sculpture, des appareils photo, des livres… Le tout réduit en un écran noir.

Meet the new iPad Pro: the thinnest product we’ve ever created, the most advanced display we’ve ever produced, with the incredible power of the M4 chip. Just imagine all the things it’ll be used to create. pic.twitter.com/6PeGXNoKgG