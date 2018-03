Quand l'assistant personnel Amazon rigole tout seul (et fait peur aux utilisateurs)

Vous avez bien lu : l'assistant personnel intelligent "Alexa" rigole tout seul, sans raison apparente, et de jour comme de nuit. Un bug qui ne fait pas beaucoup rire les utilisateurs. Ces derniers sont de plus en plus nombreux à se plaindre de ces dysfonctionnements sur les réseaux sociaux. Comme cette internaute qui a publié ce message (assorti d'une vidéo) sur Twitter : "Donc Alexa a décidé de rire aléatoirement pendant que j'étais dans la cuisine. Je pensais qu'un gamin riait derrière moi."

So Alexa decided to laugh randomly while I was in the kitchen. Freaked @SnootyJuicer and I out. I thought a kid was laughing behind me. pic.twitter.com/6dblzkiQHp

Autre exemple, avec cet internaute qui raconte (toujours sur Twitter) avoir eu une conversation avec "Alexa"... lorsque l'appareil s'est mis à rire.

Having an office conversation about pretty confidential stuff and Alexa just laughed. Anybody else ever have that?



It didn't chime as if we had accidentally triggered her to wake. She simply just laughed. It was really creepy.