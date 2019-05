Espace : Jeff Bezos vise la Lune

Les Américains sont à la reconquête de la Lune, un objectif stratégique aussi visé par la Chine. Jeudi 9 mai à Washington (États-Unis), l'homme le plus riche du monde a dévoilé son nouveau projet. Un alunisseur de sa compagnie Blue Moon, un appareil capable de transporter véhicules spatiaux et équipements. Le but ? Décrocher des contrats avec la Nasa pour le retour d'astronautes sur la Lune. C'est en tout cas l'objectif fixé par le gouvernement Trump. Avec une date précise : un premier alunissage pour 2024.

12 hommes ont foulé la Lune

"Nous pouvons aider à tenir ce délai, mais seulement parce que nous avons commencé il y a trois ans. Il est temps de retourner sur la Lune, mais cette fois pour y rester", explique Jeff Bezos. Depuis le premier pas de Neil Armstrong sur la Lune en 1969, seulement 12 hommes ont foulé la surface lunaire. La dernière fois remonte à 47 ans.

