Conquête spatiale : une guerre entre Américains et Chinois

C'est une course qui se joue entre les États-Unis et la Chine. Ces deux géants se livrent à des démonstrations de force depuis quelques années : la conquête spatiale est relancée. Face aux 48 milliards de dollars investis par le pays de Donald Trump, la Russie et ses 8 milliards de dollars sont clairement disqualifiés. "La Chine envoie aujourd'hui plus de satellites que les Américains et veut qu'un taïkonaute marche sur la Lune d'ici 2030", annonce la journaliste Agnès Vahramian depuis Washington (États-Unis).

Exploitation des ressources

Mais ces puissances se livrent une guerre spatiale, notamment sur l'enjeu de l'exploitation des ressources que l'homme va trouver dans l'espace. "Imaginez, le minerai, l'eau sur la Lune ou sur Mars, il va s'agir de savoir qui va les maîtriser, d'autant que l'espace est une zone de non-droit aujourd'hui. Ce sera premier arrivé, premier servi et premier puissant", conclut Agnès Vahramian.

