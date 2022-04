Espace : Arianespace décroche le contrat du siècle avec Amazon

Deux ans de négociation pour aboutir à un contrat historique. Arianespace va lancer dix-huit fusées pour le compte d’Amazon. C’est le plus gros marché jamais signé par l’entreprise européenne. Sa mission ? Envoyer plus de 600 satellites d’ici 2026. Ces petits satellites vont être largués en orbite basse, à 600 kilomètres d’altitude.



Un contrat à plusieurs milliards d’euros

L’objectif ? Diffuser internet à haut débit à l’ensemble de la planète d’ici 2030. Arianespace va effectuer six tirs par an pendant trois ans, à partir de 2024. L’entreprise reste discrète sur le contrat qui la lie à Amazon. C’est, à coup sûr, plusieurs milliards d’euros afin de concurrencer l’entreprise d’Elon Musk, qu’Amazon s’est lancé dans la course aux petits satellites. Le milliardaire américain promet d’envoyer 42 000 en orbites, soit 13 fois plus qu’Amazon. La bataille des constellations ne fait donc que commencer.