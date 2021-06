DIRECT. La panne informatique géante qui touche de nombreux sites web est en cours de résolution

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PANNE

• Plusieurs sites internet, dont des médias et le site du gouvernement britannique, ont été momentanément inaccessibles en fin de matinée, en raison d'une panne informatique. La panne est en cours de résolution et nombre d'entre eux fonctionnent à nouveau. Suivez notre direct.



: Après vérification, les sites du Monde, de la BBC et du Guardian sont à nouveau accessibles. Les sites du gouvernement britannique et de la Maison blanche semblent également refonctionner.

: Sur son site, Fastly fait en effet savoir que le problème a été identifié et qu'une solution a été trouvée. Les clients peuvent s'attendre à ce que leurs serveurs soient très sollicités à mesure que la situation s'améliore.





Le message "Error 503", affiché sur plusieurs sites, signale une difficulté liée aux serveurs informatiques.

Le site spécialisé en détection des problèmes d'accès internet Down Detector fait état d'informations "pouvant indiquer une vaste panne chez Fastly", un fournisseur américain de services d'informatique dématérialisée.

: On récapitule ce que l'on sait sur la panne géante informatique pour le moment :



• Plusieurs sites internet dans le monde, notamment des médias mais aussi des sites institutionnels subissent des difficultés d'accès en ce moment.



• Les sites de la Maison Blanche ou celui du gouvernement britannique sont concernés.



• La plateforme Reddit ou le système de paiement Paypal sont également inaccessibles.

: Selon un journaliste du site The Verge, touché par la panne, la rédaction a tenté de migrer sur Google docs pour compenser.

: Selon le site Nextinpact, un CDN (réseaux de diffusion de contenu) est un réseau de serveurs disponibles un peu partout dans le monde faisant office de "cache locaux" chargé de distribuer du contenu au plus proche des utilisateurs.

: Le site du gouvernement britannique est également inaccessible, comme de nombreux sites internet notamment de médias. Le site gov.uk, qui englobe les ministères et permet d'effectuer de nombreuses démarches liées aux services publics britanniques, affiche "Error 503 Service Unavailable".

: Selon plusieurs journalistes des sites concernés par cette panne, il pourrait s'agir d'un problème venant de chez Fastly, un fournisseur américain de services de cloud computing.

: Bonjour à tous, en effet, de nombreux sites internet ne fonctionnent plus actuellement, tels que Le Monde, BBC News ou The Guardian. Le réseau Reddit et Amazon ne s'affichent pas correctement également. Nous sommes en train de nous renseigner sur les raisons de cette panne et vous tiendrons au courant.

: De nombreux site, dont la BBC et Le Monde, sont indisponibles

: Bonjour !Il y a une panne informatique mondiale ? Reddit, CNN, The Guardian sont innacessibles : https://downdetector.com/

: Pb internet? le monde et le guardian injoignables